Школьная охрана нацелена больше на предотвращение внешних угроз, а не внутренних, они не могут предугадывать, что у школьников в голове, и осматривать у каждого сумку. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

«Что касается рамок металлодетекторов, сегодня этот вопрос до сих пор до конца не урегулирован. Если есть рамка, она будет срабатывать на каждом ребенке, потому что большинство из них нормально не настроены. После недавних случаев мы провели в одной из школ эксперимент - обследовали с помощью ручного металлодетектора каждого ребенка, на котором срабатывает «рамка». После того, как начало учебного процесса задержалось на пол часа, эксперимент решили прекратить. Просить каждого ребенка открыть сумку невозможно. Нужно понимать, что охрана в основном направлена на внешнюю угрозу, а не внутреннюю. В охранных предприятиях нет экстрасенсов. Охранник не может понять, что у ребенка что-то произошло, что у него есть намерения, за исключением каких-то явных случаев, имеющих визуальные признаки», - рассказал он.