Неудачный эксперимент: Почему «рамки» не спасут школы от трагедий
Сергей Силивончик раскрыл в пресс-центре НСН, что рамки металлодетектора будут срабатывать практически на каждого ребенка, а если осматривать все сумки детей вручную, то уроки никогда не начнутся.
Школьная охрана нацелена больше на предотвращение внешних угроз, а не внутренних, они не могут предугадывать, что у школьников в голове, и осматривать у каждого сумку. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«Что касается рамок металлодетекторов, сегодня этот вопрос до сих пор до конца не урегулирован. Если есть рамка, она будет срабатывать на каждом ребенке, потому что большинство из них нормально не настроены. После недавних случаев мы провели в одной из школ эксперимент - обследовали с помощью ручного металлодетектора каждого ребенка, на котором срабатывает «рамка». После того, как начало учебного процесса задержалось на пол часа, эксперимент решили прекратить. Просить каждого ребенка открыть сумку невозможно. Нужно понимать, что охрана в основном направлена на внешнюю угрозу, а не внутреннюю. В охранных предприятиях нет экстрасенсов. Охранник не может понять, что у ребенка что-то произошло, что у него есть намерения, за исключением каких-то явных случаев, имеющих визуальные признаки», - рассказал он.
Также Силивончик пояснил, почему поставить в школах «телевизоры» - интроскопы как в аэропортах, не поможет решить проблему.
«В аэропортах действительно стоят интроскопы. Во-первых, это источники ионизирующего излучения, и мы не каждый день через них проходим. Во-вторых, это тоже занимает какое-то время, должны быть специально обученные люди, которые будут этим заниматься. Плюс в аэропорту стоит не один человек, а в школе - один. Так что в масштабе школы это не ускорит проход. Плюс это будут колоссальные расходы», - подытожил он.
Ранее Силивончик в пресс-центре НСН заявил, что не стоит винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности.
Неудачный эксперимент: Почему «рамки» не спасут школы от трагедий
