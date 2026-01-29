Нельзя винить подростков за агрессивное поведение, так как их формирует семейная и школьная среда, а сами они не умеют осознавать свои эмоции и справляться со стрессом и давлением. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.

«Мы не можем перекладывать всю ответственность на подростков. Они только формируются и ловят себя только в состоянии аффекта, даже не рефлексируя. Подросток находится в семейной и школьной системе, и эти две системы будут его формировать. Внутри семейной системы могут происходить конфликты и ссоры, а в школе на ребенка тоже оказывается давление. И вот когда ребёнок испытывает давление со всех сторон, он не совсем понимает, что с ним происходит. У подростка идет выброс различных гормонов, потому что идет конкретная перестройка тела и ментальности. Вся аффективная система, все, что отвечает за импульсы, формируется быстрее, чем тормозная система. Поэтому им так свойственно рисковое поведение», - рассказала она.