Нельзя сказать, что дети сегодня более жестоки, чем их предшественники в 90-х, так как тогда героем был бандит, что сейчас кумиром является человек с оружием. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

«Сегодня дети более гуманитарно настроены, они более инфантильные. Подростки и дети 90-х годов в связи с тем, что родители были очень заняты, были более самостоятельные. Но сказать, что они были более жестоки, нельзя. В 90-х героем времени был бандит, и многие хотели стать бандитами. Мы пережили этот период, и сегодня у детей другие герои. Среда и герои нашего времени имеют серьезное значение. Сегодня герой нашего времени – человек с оружием», - рассказал он.

При этом вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик добавил, что драки были всегда, однако важно обратить внимание, что нападают с оружием чаще всего более беззащитные дети.