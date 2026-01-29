Молодежь 90-х или сегодняшние подростки: Какое поколение более жестокое
Амет Володарский в пресс-центре НСН указал, что сегодня у детей в кумирах человек с оружием, Сергей Силивончик напомнил, что к экстремизму склонны более уязвленные дети, а Ольга Софьянова подтвердила, что ярость равно бессилие.
Нельзя сказать, что дети сегодня более жестоки, чем их предшественники в 90-х, так как тогда героем был бандит, что сейчас кумиром является человек с оружием. Об этом в пресс-центре НСН рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
«Сегодня дети более гуманитарно настроены, они более инфантильные. Подростки и дети 90-х годов в связи с тем, что родители были очень заняты, были более самостоятельные. Но сказать, что они были более жестоки, нельзя. В 90-х героем времени был бандит, и многие хотели стать бандитами. Мы пережили этот период, и сегодня у детей другие герои. Среда и герои нашего времени имеют серьезное значение. Сегодня герой нашего времени – человек с оружием», - рассказал он.
При этом вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик добавил, что драки были всегда, однако важно обратить внимание, что нападают с оружием чаще всего более беззащитные дети.
«Драки были, есть и будут. Это мальчишки, таким образом они иногда сбрасывают градус напряжения. А если посмотреть на тех, кто совершает нападение, то это те дети, которые по факту в драке не выяснили бы отношения. Это те, кто находился в уязвимом положении и не смог с этим справиться, не обратился за помощью. Значительная часть преступлений в отношении сверстников совершена под влиянием деструктивного контента и соцсетей. Осуществляется героизация и популяризация преступников», - отметил он в пресс-центре НСН.
В свою очередь кризисный психолог Ольга Софьянова подчеркнула в пресс центре НСН, что агрессия в ребенке указывает на его внутреннее бессилие.
«Чем больше внутри подростка ярости и гнева, тем больше в нем бессилия, его внутренней боли. Вот на это надо смотреть», - раскрыла она.
Ранее Силивончик в пресс-центре НСН раскрыл, что школьная охрана нацелена больше на предотвращение внешних угроз, а не внутренних, они не могут предугадывать, что у школьников в голове, и осматривать у каждого сумку.
