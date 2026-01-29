«У нас был определенный временной интервал, когда ряд профессий, их престиж и достоинство были опущены на такое дно, что сейчас очень тяжело все это восстановить. Огромное количество усилий прилагаем для того, чтобы восстановить имидж профессии частного охранника. Да, полтора десятка лет охранник представлял из себя какого-то, возможно, неряшливого человека, который сидит на входе и решает кроссворды. Это было связано с возложенным на него функционалом. Сегодня это уже совершенно другие люди, это бывшие военные, работники органов. Но вдогонку нашим стараниям выходит очередной сериал, где охранник показывается кем-то абсолютно тупым, бесполезным, не несущим никакой ценности. Такая же ситуация в том числе и с учителями, к которым уважительно не относятся. Это идет как со стороны детей, так и со стороны родителей», - возмутился он.

Ранее Силивончик в пресс-центре НСН заявил, что не стоит винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности.

