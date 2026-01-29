«Тупой и бесполезный»: Каких охранников показывают в российских сериалах
Сергей Силивончик в пресс-центре НСН указал на то, что сегодня в фильмах до сих пор транслируется образ охранника, как неряшливого и бесполезного человека, что сильно подрывает репутацию.
Необходимо убирать стереотипные образы охранников и учителей из сериалов и фильмов, так как они подрывают репутацию этих профессий. При этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.
«У нас был определенный временной интервал, когда ряд профессий, их престиж и достоинство были опущены на такое дно, что сейчас очень тяжело все это восстановить. Огромное количество усилий прилагаем для того, чтобы восстановить имидж профессии частного охранника. Да, полтора десятка лет охранник представлял из себя какого-то, возможно, неряшливого человека, который сидит на входе и решает кроссворды. Это было связано с возложенным на него функционалом. Сегодня это уже совершенно другие люди, это бывшие военные, работники органов. Но вдогонку нашим стараниям выходит очередной сериал, где охранник показывается кем-то абсолютно тупым, бесполезным, не несущим никакой ценности. Такая же ситуация в том числе и с учителями, к которым уважительно не относятся. Это идет как со стороны детей, так и со стороны родителей», - возмутился он.
Ранее Силивончик в пресс-центре НСН заявил, что не стоит винить школьную охрану в плохом качестве ее работы, если сам заказчик озабочен больше экономией денег, чем поиском профессионалов для обеспечения безопасности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Ответа от США на инициативу России по ДСНВ пока нет
- «Тупой и бесполезный»: Каких охранников показывают в российских сериалах
- Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
- Молодежь 90-х или сегодняшние подростки: Какое поколение более жестокое
- СМИ: Бороться за активы Домодедово будут Внуково и Шереметьево
- Почему женщины не желают возвращаться с «удаленки» в офис
- Эколог предупредил, чем грозит добыча золота у заповедников Приморья
- Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных
- Чемпион мира по боксу Дэвис арестован по обвинению в домашнем насилии
- Психолог объяснила, почему зумеры счастливее миллениалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru