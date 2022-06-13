14.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке алкогольной продукции.
14.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пить или не пить. Как рынок будет справляться без импортного алкоголя?»
Рестораторы срочно ищут альтернативы крепкому зарубежному алкоголю: крупнейшие производители спиртных напитков, в том числе Diageo, Pernod Ricard и Brown-Forman, приостановили поставки в Россию. В некоторых регионах уже испытывают нехватку импортного алкоголя. Например, проблема возникла в красноярских магазинах, барах и ресторанах. Пустые полки алкоголя обнаружены и в екатеринбургских магазинах.
Судя по всему, станет меньше и не столь крепких алкогольных напитков: президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупредил и о возможном дефиците российских вин в Новый год. Он отметил, что отечественный алкоголь стал пользоваться большей популярностью в последнее время в силу дефицита зарубежных алкогольных напитков и из-за постоянного повышения их стоимости, поэтому, если спрос продолжит сохраняться, то россияне могут столкнуться с нехваткой вина в канун Нового года.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Какова реальная ситуация на рынке алкоголя?
- Планируют ли увеличивать производство российские производители?
- Какой алкоголь может исчезнуть в ближайшее время?
- Что будет с ценами?
- Какой алкоголь сегодня пользуется наибольшим спросом у россиян?
Участники пресс-конференции:
- Вадим Прасов уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров;
- Алексей Синельников автор телеграмм-канала "Вино и люди".
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
+7 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8