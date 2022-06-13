14.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пить или не пить. Как рынок будет справляться без импортного алкоголя?»

Рестораторы срочно ищут альтернативы крепкому зарубежному алкоголю: крупнейшие производители спиртных напитков, в том числе Diageo, Pernod Ricard и Brown-Forman, приостановили поставки в Россию. В некоторых регионах уже испытывают нехватку импортного алкоголя. Например, проблема возникла в красноярских магазинах, барах и ресторанах. Пустые полки алкоголя обнаружены и в екатеринбургских магазинах.

Судя по всему, станет меньше и не столь крепких алкогольных напитков: президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупредил и о возможном дефиците российских вин в Новый год. Он отметил, что отечественный алкоголь стал пользоваться большей популярностью в последнее время в силу дефицита зарубежных алкогольных напитков и из-за постоянного повышения их стоимости, поэтому, если спрос продолжит сохраняться, то россияне могут столкнуться с нехваткой вина в канун Нового года.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова реальная ситуация на рынке алкоголя?

Планируют ли увеличивать производство российские производители?

Какой алкоголь может исчезнуть в ближайшее время?

Что будет с ценами?

Какой алкоголь сегодня пользуется наибольшим спросом у россиян?

Участники пресс-конференции:

Вадим Прасов уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров;

уполномоченный по защите прав предпринимателей по Москве, вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров; Алексей Синельников автор телеграмм-канала "Вино и люди".

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

