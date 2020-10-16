21.10.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Геннадия Онищенко на тему: «Переживёт ли Россия второй удар коронавируса?»

В России продолжается почти ежедневное преодоление максимальной планки по выявленным заражённым коронавирусом, которая сегодня даже выше, чем была весной. Более того, был побит рекорд и по числу погибших от инфекции за сутки человек – 286 смертей. Общее же число жертв коронавируса всего за три месяца возросло в России более чем в два раза и на сегодняшний день составляет 23 723 человека. Однако, эпидемиологи прогнозируют снижение темпов роста заболеваемости и выход на плато по этому показателю в России, и в мире уже к концу ноября. В настоящее время было зарегистрировано уже две российские вакцины и ещё две разрабатываются, но, по заявлениям экспертов, продлится процесс испытаний может ещё около года.

Какие меры помогут снизить число заражений коронавирусом в России?

Когда начнётся массовая вакцинация?

Чем отличаются друг от друга новые отечественные вакцины?

Поможет ли спасти человеческие жизни новый локдаун?

Как принудить людей соблюдать меры безопасности?

Спикер брифинга:

Депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8