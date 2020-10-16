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Переживёт ли Россия второй удар коронавируса?

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11:00

21 октября 2020

21.10.2020 состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

21.10.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Геннадия Онищенко на тему: «Переживёт ли Россия второй удар коронавируса?»

В России продолжается почти ежедневное преодоление максимальной планки по выявленным заражённым коронавирусом, которая сегодня даже выше, чем была весной. Более того, был побит рекорд и по числу погибших от инфекции за сутки человек – 286 смертей. Общее же число жертв коронавируса всего за три месяца возросло в России более чем в два раза и на сегодняшний день составляет 23 723 человека. Однако, эпидемиологи прогнозируют снижение темпов роста заболеваемости и выход на плато по этому показателю в России, и в мире уже к концу ноября. В настоящее время было зарегистрировано уже две российские вакцины и ещё две разрабатываются, но, по заявлениям экспертов, продлится процесс испытаний может ещё около года.

  • Какие меры помогут снизить число заражений коронавирусом в России?
  • Когда начнётся массовая вакцинация?
  • Чем отличаются друг от друга новые отечественные вакцины?
  • Поможет ли спасти человеческие жизни новый локдаун?
  • Как принудить людей соблюдать меры безопасности?

Спикер брифинга:

  • Депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

  • (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоКоронавирус
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