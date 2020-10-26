Онищенко назвал Китай примером России по обеспечению биологической безопасности

«Как и прогнозировалось, во всем мире идет подъем заболеваемости. Сегодня на 5 утра по данным ВОЗ число заболевших превысило 42 миллиона. Ситуация с группами риска не изменилась, это, в первую очередь, люди 65+ и с хроническими заболеваниями, в том числе, с онкологией, с сердечно-сосудистыми заболеваемости. Главный виновник – КНР – демонстрирует высочайший уровень биологический безопасности – чуть больше 85 тысяч заболевших на 1,5 млрд жителей», - отметил Онищенко.

Успех Китая специалист связал с соблюдениями норм безопасности, высочайшей дисциплиной в ношении масок, в социальном дистанцировании, в отмене ненужных развлекательных мероприятий и работающих при этом предприятиях. К числу стран, где с невероятной дисциплиной относятся к исполнению мер биологической безопасности, Геннадий Онищенко причислил Южную Корею и Вьетнам.

