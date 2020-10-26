Сообщения о влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье Онищенко назвал фейком

«Научных данных, что вакцинация влияет репродуктивное здоровье, нет. Скорее всего, это фейк, который преднамеренно запущен. И если бы это было, мы бы нашли нас стадии до клинических испытаний или уже на нем. У нас накоплен огромный опыт, но мы такого не видели ни разу. Хотя наша вакцина делается по классической схеме». – отметил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко призвал законодательно закрепить обязанность работодателей своих сотрудников средствами индивидуальной защиты.



