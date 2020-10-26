Онищенко выступил против повторного всеобщего карантина по коронавирусу

«Старшее поколение нужно обязательно беречь, потому что у него, как правило, не бывает легкого течения болезни. Обостряются хронические заболевания. Что касается школьников и их перехода на удаленку, то каждый регион решает этот вопрос индивидуально. А вот массовый локдаун исключен, потому что мы знаем, как лечить, как выявлять и у нас есть средства защиты. Тогда это было оправдано, сейчас этого делать нельзя», - уверен Онищенко.

Ранее на пресс-конференции НСН бывший главный санитарный врач страны, депутат Геннадий Онищенко назвал фейком сообщения о влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье.



