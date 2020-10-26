Онищенко выступил против повторного всеобщего карантина по коронавирусу

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что введение повторного массового карантина в стране на данный момент не требуется. На пресс-конференции НСН он добавил, что ученые неплохо изучили COVID-19 и могут с ним справляться.

Онищенко отказался называть «второй волной» рост числа COVID-больных

«Старшее поколение нужно обязательно беречь, потому что у него, как правило, не бывает легкого течения болезни. Обостряются хронические заболевания. Что касается школьников и их перехода на удаленку, то каждый регион решает этот вопрос индивидуально. А вот массовый локдаун исключен, потому что мы знаем, как лечить, как выявлять и у нас есть средства защиты. Тогда это было оправдано, сейчас этого делать нельзя», - уверен Онищенко.

Ранее на пресс-конференции НСН бывший главный санитарный врач страны, депутат Геннадий Онищенко назвал фейком сообщения о влиянии вакцины от COVID-19 на репродуктивное здоровье.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГеннадий ОнищенкоВакцинаКарантин
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