В ГД призвали законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками и перчатками

Только соблюдение мер безопасности поможет России справиться с пандемией, заявил на пресс-конференции НСН врач-инфекционист, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. При этом, по его мнению, обеспечивать средствами индивидуальной защиты сотрудников должны работодатели.

Онищенко отказался называть «второй волной» рост числа COVID-больных

«Необходимо законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками. И только после этого можно требовать, чтобы работники все меры профилактики соблюдали. И это не благотворительность. Каждый заболевший работник коронавирусом наносит ущерб самого предприятия. И если подсчитать экономику, то станет понятно, что нужно обеспечить людей всем необходимым и потребовать с них исполнения», - считает Онищенко.

Ранее депутат Госдумы Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация. Она, добавил, спикер, будет бесплатной для групп риска.

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ФОТО: pixabay.com
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