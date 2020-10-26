В ГД призвали законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками и перчатками

«Необходимо законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками. И только после этого можно требовать, чтобы работники все меры профилактики соблюдали. И это не благотворительность. Каждый заболевший работник коронавирусом наносит ущерб самого предприятия. И если подсчитать экономику, то станет понятно, что нужно обеспечить людей всем необходимым и потребовать с них исполнения», - считает Онищенко.

Ранее депутат Госдумы Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация. Она, добавил, спикер, будет бесплатной для групп риска.

