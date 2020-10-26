В ГД призвали законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками и перчатками
Только соблюдение мер безопасности поможет России справиться с пандемией, заявил на пресс-конференции НСН врач-инфекционист, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. При этом, по его мнению, обеспечивать средствами индивидуальной защиты сотрудников должны работодатели.
«Необходимо законодательно закрепить обязанность работодателей обеспечивать сотрудников масками. И только после этого можно требовать, чтобы работники все меры профилактики соблюдали. И это не благотворительность. Каждый заболевший работник коронавирусом наносит ущерб самого предприятия. И если подсчитать экономику, то станет понятно, что нужно обеспечить людей всем необходимым и потребовать с них исполнения», - считает Онищенко.
Ранее депутат Госдумы Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация. Она, добавил, спикер, будет бесплатной для групп риска.
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