Онищенко: Перелом в пандемии начнется только после массовой вакцинации
Россия вышла на плато по COVID-19, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с РИА Новости он добавил, что до Нового года ежесуточный прирост заболеваемости заметно не снизится.
В свою очередь депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.
«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.
Ранее Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемический подъем.
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