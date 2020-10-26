Онищенко: Перелом в пандемии начнется только после массовой вакцинации

Россия вышла на плато по COVID-19, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. В беседе с РИА Новости он добавил, что до Нового года ежесуточный прирост заболеваемости заметно не снизится.

Онищенко назвал Китай примером России по обеспечению биологической безопасности

В свою очередь депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», -считает спикер.

Ранее Геннадий Онищенко заявил, что говорить о волнах заболеваемости нельзя, есть эпидемический подъем.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНГеннадий ОнищенкоВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры