31.01.2023 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионеры на страже промышленности. Как решить дефицит кадров?»
Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Особая ситуация в промышленности. Как говорят эксперты, российские промышленные предприятия возвращают на работу пенсионеров из-за серьезного дефицита кадров. В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- В каких отраслях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров?
- На какие должности могут претендовать сегодня пенсионеры?
- Каковы причины нехватки кадров?
- Чем российской экономике грозит дефицит кадров?
- Охотно ли на работу идет молодежь?
- Сколько сегодня готовятся квалифицированные кадры?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
- Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:30
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC