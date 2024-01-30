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Пенсионеры на страже промышленности. Как решить дефицит кадров?

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Начало конференции

15:30

31 января 2024

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 5945437

31.01.2023 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионеры на страже промышленности. Как решить дефицит кадров?»

Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Особая ситуация в промышленности. Как говорят эксперты, российские промышленные предприятия возвращают на работу пенсионеров из-за серьезного дефицита кадров. В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • В каких отраслях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров?
  • На какие должности могут претендовать сегодня пенсионеры?
  • Каковы причины нехватки кадров?
  • Чем российской экономике грозит дефицит кадров?
  • Охотно ли на работу идет молодежь?
  • Сколько сегодня готовятся квалифицированные кадры?

Участники пресс-конференции:

  • Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;
  • Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC


ФОТО: РИА Новости

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