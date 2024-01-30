31.01.2023 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Пенсионеры на страже промышленности. Как решить дефицит кадров?»

Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась «без свободных рук», заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на будущую трехлетку. Особая ситуация в промышленности. Как говорят эксперты, российские промышленные предприятия возвращают на работу пенсионеров из-за серьезного дефицита кадров. В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров. Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

В каких отраслях сегодня наблюдается наибольший дефицит кадров?

На какие должности могут претендовать сегодня пенсионеры?

Каковы причины нехватки кадров?

Чем российской экономике грозит дефицит кадров?

Охотно ли на работу идет молодежь?

Сколько сегодня готовятся квалифицированные кадры?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь, член экспертного совета Государственной Думы по молодёжной политики и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:30

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC



