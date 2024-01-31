IT, руководители и «серые воротнички»: Сферы с острым дефицитом кадров
Рабочих рук не хватает почти во всех сферах по всей России, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Острая нехватка кадров наблюдается в сфере IT, также не хватает руководителей высшего звена в сырьевом секторе и «серых воротничков», рассказал вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«Регион региону рознь. Если вы посмотрите тот же Сахалин, то там острая нехватка (кадров – ред. НСН). Есть регионы, в которых все хорошо. Но если взять среднюю историю по больнице, то это IT-специалисты широкого профиля, программисты, дизайнеры, продакт-менеджеры. Вторая история – это руководители высшего звена, сильные управленцы из сырьевого сектора. Подавляющее большинство членов советов директоров и руководителей высшего звена были иностранцы, все резко встали и ушли. Сейчас мы этих людей пытаемся найти у себя. Третье – это все «серые воротнички»: официанты, курьеры, посудомойщики. Рабочих рук не хватает, это почти везде», - сказал Мурадян.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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