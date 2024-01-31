Бессараб: Работодатели приглашают пенсионеров на производство из-за дефицита кадров
Россия восстанавливает собственное производство, молодым специалистам нужны наставники, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Работодатели вынуждены приглашать пенсионеров работать на производстве, это новые возможности для обучения молодых специалистов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«С уходом иностранных компаний российская промышленность вдохнула новые силы. И, кончено, нам понадобились те специалисты, которых давно не готовилось в России. Сегодня мы говорим о том, что работодатели были вынуждены пригласить уже ушедших на заслуженный отдых пенсионеров с тем, чтобы возобновить производство… Да, вынуждены, это необходимая мера. Не вижу в этом ничего плохого. Более того, считаю, что это новые возможности для обучения молодых специалистов. У нас институт наставничества мог бы не состояться, потому что старые кадры ушли, новых не нужно было, поэтому могли упустить достаточно серьезные знания в разных сферах. Сегодня мы восстанавливаем собственное производство», - сказала Бессараб.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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