«Фриланс, копирайт и наставник»: На какие должности ждут пенсионеров

«Ввиду того, что они имеют высокий трудовой стаж, таких людей классно привлекать в систему наставничества, передачи своих знаний и навыков. Их можно привлекать в штат компании, также такой человек может пойти на различного рода фриланс-площадки, где люди покупают конкретную экспертизу у конкретного человека. Плюс есть различного рода подработка, связанная с профессиями с низкой точкой входа: копирайт, маркетинг, СММ. Чтобы туда попасть, любому человеку достаточно пройти два-три месяца курсов. В Госуслугах есть уведомления о том, что сейчас доступно изучение определенной профессии, а если ты являешься человеком пенсионного возраста – еще больше льгот и возможностей», - сказал Мурадян.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН отметила, что пенсионеры и предпенсионеры в промышленности – это самые уважаемые люди в организациях.

«Нет никаких ограничений по трудовому законодательству. Есть ограничения до 70 лет возглавлять, например, какие-то госбюджетные организации. Что касается производств и промышленности, пенсионеры и предпенсионеры – это самые уважаемые люди в организациях. Это те, кто действительно помогает возобновить производственный процесс», - сказала Бессараб.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».

