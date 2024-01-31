«Фриланс, копирайт и наставник»: На какие должности ждут пенсионеров
Пенсионеров хорошо привлекать в систему наставничества для передачи знаний и навыков, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Пенсионеры могут устроиться работать наставником, выйти на фриланс-площадки, а также пойти в копирайт, маркетинг и СММ, рассказал вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«Ввиду того, что они имеют высокий трудовой стаж, таких людей классно привлекать в систему наставничества, передачи своих знаний и навыков. Их можно привлекать в штат компании, также такой человек может пойти на различного рода фриланс-площадки, где люди покупают конкретную экспертизу у конкретного человека. Плюс есть различного рода подработка, связанная с профессиями с низкой точкой входа: копирайт, маркетинг, СММ. Чтобы туда попасть, любому человеку достаточно пройти два-три месяца курсов. В Госуслугах есть уведомления о том, что сейчас доступно изучение определенной профессии, а если ты являешься человеком пенсионного возраста – еще больше льгот и возможностей», - сказал Мурадян.
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН отметила, что пенсионеры и предпенсионеры в промышленности – это самые уважаемые люди в организациях.
«Нет никаких ограничений по трудовому законодательству. Есть ограничения до 70 лет возглавлять, например, какие-то госбюджетные организации. Что касается производств и промышленности, пенсионеры и предпенсионеры – это самые уважаемые люди в организациях. Это те, кто действительно помогает возобновить производственный процесс», - сказала Бессараб.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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