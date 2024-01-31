«Добавьте смысла»: Работодателям дали советы по удержанию сотрудников

Сотрудник должен четко понимать, ради чего он тратит большую часть своей жизни на работу в конкретной компании, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян. 

Для того, чтобы сотрудник долго работал в конкретной компании, необходимо придумать ценность и смысл, рассказал вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.

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«Люди большую часть своей жизни проводят на работе. Если у работодателя стоит задача сделать так, чтобы привлекать людей и делать так, чтобы они работали дольше, он должен придумать некую ценность: ради чего они тратят большую часть своей жизни на этой работе, некую идеологию. Когда работодатель создаст такую ценность, в первую очередь он поможет работнику самому понять, ради чего каждое утро он в 7:30 просыпается. Второе – ты будешь больше удерживать этого человека… Конкурент предложит на 10 тысяч рублей больше, но работник не сбежит, а останется, потому что у него есть убеждения. Третье – работник чаще рекомендует тебя как надежного работодателя. Деньги – да, но давайте добавим к этому смысла», - сказал Мурадян.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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