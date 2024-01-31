«Поднять заслонку»: Работодателей призвали регулировать квоты для трудовых мигрантов
Необходимо сделать так, чтобы экономика России получала большое количество трудовых ресурсов в разных отраслях, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Квоты для трудовых мигрантов нужно регулировать в зависимости от нужд определенной отрасли, для этого нужно взаимодействовать с работодателями, заявил вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«С одной стороны, курсовая разница не сильно отличает работу у нас от работы на их родине. С другой стороны, бюрократически закрученные гайки здесь тоже им мешают. Наша задача сделать так, чтобы экономика страны получала достаточно большое количество трудовых ресурсов в разных отраслях. Если для этого нужно поднять заслонку и пустить трудовых мигрантов в ограниченном количестве, почему бы и нет? Нужно это делать системно. Для каждой отрасли должны быть свои квоты, нужно вести диалог с работодателями, чтобы вовремя понимать, какую квоту нужно увеличить, а какую приостановить», - сказал Мурадян.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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