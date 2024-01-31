Основная работа и проект: Названы новые тренды молодежи на рынке труда
Работодатели больше не порицают сотрудников, которые совмещают основное место работы с другими проектами, отметил в эфире НСН Гарри Мурадян.
Молодежь хочет работать сразу в нескольких компаниях, при этом среди молодых людей снижается важность высшего образования, рассказал вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в пресс-центре НСН.
«Снижается важность в глазах молодежи высшего образования. Сейчас в головах молодежи сидит история, когда ты работаешь сразу в нескольких компаниях или ты работаешь в какой-то компании, а параллельно у тебя есть какой-то проект. При этом количество лет, которые предполагают работать на одном месте, к сожалению, с пяти скатилось до 2,5. Эйчар (HR - это менеджер по персоналу - прим. НСН) не привык нанимать людей, которые меняют работу каждый год-два, несмотря на то, что такой специалист может быть высокоэффективным проектным менеджером. Мы приходим к тому, что если раньше было некое табу и порицание людей, которые совмещают работу с каким-то собственным проектом, то сейчас формация работодателей меняется. Они относятся к этому со словами: «Классно, что у него есть возможность черпать в другом месте навыки, он будет применять у нас лучшие практики». Это хорошая тенденция», - сказал Мурадян.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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