22.06.2020 состоится ОНЛАЙН пресс-конференция музыкального продюсера Иосифа Пригожина
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22.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция музыкального продюсера Иосифа Пригожина на тему: «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты»
На протяжении трех месяцев в России действуют ограничения, связанные с противоэпидемиологическими мерами. Одними из первых прекратили свою деятельность развлекательные сферы: фестивали, концерты, кино и театры. Организаторы мероприятий, артисты и музыканты оказались без работы. И хотя, с 9 июня театрам, концертным организациям и циркам разрешено приступить к репетициям, нет ясности, когда артисты смогут вновь собирать залы и стадионы, как им соблюдать режим социальной дистанции.
- В ходе пресс-конференции Иосиф Пригожин расскажет о том, как изменилась после пандемии индустрия развлечений и как на карантине зарабатывали артисты.
Участники пресс-конференции:
- Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)
- Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)