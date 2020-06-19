22.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция музыкального продюсера Иосифа Пригожина на тему: «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты»

На протяжении трех месяцев в России действуют ограничения, связанные с противоэпидемиологическими мерами. Одними из первых прекратили свою деятельность развлекательные сферы: фестивали, концерты, кино и театры. Организаторы мероприятий, артисты и музыканты оказались без работы. И хотя, с 9 июня театрам, концертным организациям и циркам разрешено приступить к репетициям, нет ясности, когда артисты смогут вновь собирать залы и стадионы, как им соблюдать режим социальной дистанции.

В ходе пресс-конференции Иосиф Пригожин расскажет о том, как изменилась после пандемии индустрия развлечений и как на карантине зарабатывали артисты.

Участники пресс-конференции:

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)