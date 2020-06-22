Пригожин рассказал о главном для него уроке пандемии

Коронаврис преподнес музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину главный урок. И он связан осознанием собственной недолговечности, об это Пригожин рассказал на пресс-конференции НСН.

«Пандемия, как мне казалось, должна была сделать нас добрее, терпимее.

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Она показала, что наша жизнь без добрых дел ничего не стоит. Я как будто проснулся после долгого летаргического сна. Мы все смертны. Мы помешались на соцсетях, на лайках, дизлайках, кому это нужно», - задал почти риторический вопрос Иосиф Пригожин.

Ранее на пресс-конференции НСН продюсер опроверг сообщения о покупке загородного особняка за 55 млн.долларов.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНИосиф ПригожинПандемия
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