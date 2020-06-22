Пригожин рассказал о главном для него уроке пандемии

Она показала, что наша жизнь без добрых дел ничего не стоит. Я как будто проснулся после долгого летаргического сна. Мы все смертны. Мы помешались на соцсетях, на лайках, дизлайках, кому это нужно», - задал почти риторический вопрос Иосиф Пригожин.

Ранее на пресс-конференции НСН продюсер опроверг сообщения о покупке загородного особняка за 55 млн.долларов.

