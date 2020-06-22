Пригожин порадовался доходу Шнурова, завидовать отказался
Из-за пандемии коронавируса артисты находятся в бедственном положении, потому что концертная деятельность отменилась, а расходы на содержание коллективов групп, трупп театров, цирков никто не отменял. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции НСН на тему: «Пандемия шоу-бизнеса: Голодные концерты».
«Когда мы говорим об артистах, то мы говорим о таких же гражданах нашей страны. И когда говорят об артистах, то говорят об их цинизме. Но сейчас многие артисты находятся в бедственном положении. Артисты сейчас не могут выходить на сцену, они три месяца лишены возможности гастролей и концертов. Театр – это целое предприятие, как и, например, информагенство.
И когда Шнуров начал все это "обстебывать", то это переходит границы. Чем человек более невменяемый на сцене, тем больше ему доверия. И таких артистов в бедственном положении десятки тысяч, а Шнурову я не завидую, я радуюсь, что он столько заработал. Артисты - это такие же люди, и они, как и многие другие остались безо всего», - отметил Иосиф Пригожин.
Напомним, конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым начался после того, как продюсер отметил: «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить».
В ответ Шнуров написал стихотворение, высмеяв Пригожина и его жену Валерию.
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