Пригожин порадовался доходу Шнурова, завидовать отказался

И когда Шнуров начал все это "обстебывать", то это переходит границы. Чем человек более невменяемый на сцене, тем больше ему доверия. И таких артистов в бедственном положении десятки тысяч, а Шнурову я не завидую, я радуюсь, что он столько заработал. Артисты - это такие же люди, и они, как и многие другие остались безо всего», - отметил Иосиф Пригожин.

Напомним, конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым начался после того, как продюсер отметил: «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить».

В ответ Шнуров написал стихотворение, высмеяв Пригожина и его жену Валерию.

