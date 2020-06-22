Пригожин: За время карантина я поправился и не развелся с Валерией

«Валерия похудела, я поправился, потому что все время я на телефоне, а у нее -то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», - отметил Пригожин.

Ранее на пресс-конференции НСН Иосиф Пригожин заявил, что пандемия должна была сделать людей добрее и терпимее.

