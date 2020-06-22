Пригожин: За время карантина я поправился и не развелся с Валерией

Иосиф Пригожин назвал свои главные достижения во время пандемии. По его словам, вместе с супругой - певицей Валерией, они оборудовали дома студию и записали новые песни. Одна из них получила хороший отклик среди слушателей. Об этом Пригожин рассказал на пресс-конференции НСН.

Пригожин рассказал о главном для него уроке пандемии

«Валерия похудела, я поправился, потому что все время я на телефоне, а у нее -то французский, то английский. Она без дела не сидела. Но самое главное, что мы не развелись. А это значит у нашего брака хороший фундамент», - отметил Пригожин.

Ранее на пресс-конференции НСН Иосиф Пригожин заявил, что пандемия должна была сделать людей добрее и терпимее.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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