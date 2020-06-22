Пригожин предложил бы Игорю Матвиенко возглавить фонд помощи артистам

В конце мая продюсер Иосиф Пригожин выступил с инициативой создания общего фонда для поддержки представителей творческих профессий в кризисных ситуациях. На пресс-конференции НСН Пригожин ответил на вопрос, кого он видит в числе руководителей этого фонда.

«В-первую очередь, это Игорь Матвиенко, я бы даже был рад, если бы он его возглавил, а если бы меня позвали его возглавить, то тоже не отказался.

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А больше никого навскидку и назвать не могу. Если случится вторая волна пандемии, то средств для поддержки артистов нужно не меньше, чем тех средств, которые тратятся на проведение дней городов», - признался Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин отказался оценить в конкретных цифрах понесенный ущерб от пандемии.

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