Пригожин предложил бы Игорю Матвиенко возглавить фонд помощи артистам

В конце мая продюсер Иосиф Пригожин выступил с инициативой создания общего фонда для поддержки представителей творческих профессий в кризисных ситуациях. На пресс-конференции НСН Пригожин ответил на вопрос, кого он видит в числе руководителей этого фонда.

«В-первую очередь, это Игорь Матвиенко, я бы даже был рад, если бы он его возглавил, а если бы меня позвали его возглавить, то тоже не отказался.