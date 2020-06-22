Пригожин отказался оценить в конкретных цифрах понесенный ущерб от пандемии

Пандемия нанесла серьезный ущерб по музыкальной индустрии, заявил на пресс-конференции НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Ущерб – это снижение подушки безопасности. И я не хочу говорить, сколько конкретно потеряли Иосиф Пригожин и Валерия, чтобы потом не появились соответствующие заголовки в СМИ.

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Убыток понесла вся индустрия, счет идет на миллионы долларов», - ответил Пригожин на конкретный вопрос о понесенных личных убытках.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о главном вынесенном для себя уроке пандемии.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНДеньгиИосиф Пригожин
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