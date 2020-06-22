Покупку особняка за 55 млн долларов Пригожин назвал безумством

«Прочитал сегодня новость о покупке мною дома за 55 млн долларов. Да, есть такие дома, но это же безумство покупать за такую сумму, да и я не выгляжу человеком, который может себе это позволить. Если бы я покупал дом, то максимум – за 5 млн долларов. Да, я хожу смотрю дачи, потому что очень тяжело жить три месяца в квартире», - признался Иосиф Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что из-за пандемии коронавируса артисты находятся в бедственном положении, потому что концертная деятельность отменилась, а расходы на содержание коллективов групп, трупп театров, цирков никто не отменял.

