Покупку особняка за 55 млн долларов Пригожин назвал безумством
На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию о покупке Иосифом Пригожиным и певицей Валерией загородного особняка за 55 миллионов долларов. В качестве доказательства были опубликованы фото, на которых Иосиф и Валерия якобы приехали смотреть свою будущую дачу в коттеджном поселке, где стоимость одной только земли составляет 896 миллионов рублей. На пресс-конференции НСН сам Иосиф Пригожин назвал это абсурдом.
«Прочитал сегодня новость о покупке мною дома за 55 млн долларов. Да, есть такие дома, но это же безумство покупать за такую сумму, да и я не выгляжу человеком, который может себе это позволить. Если бы я покупал дом, то максимум – за 5 млн долларов. Да, я хожу смотрю дачи, потому что очень тяжело жить три месяца в квартире», - признался Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин заявил, что из-за пандемии коронавируса артисты находятся в бедственном положении, потому что концертная деятельность отменилась, а расходы на содержание коллективов групп, трупп театров, цирков никто не отменял.
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