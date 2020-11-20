23.11.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Пандемия образования: Студенты засудят вузы за удалёнку?»

Учащимся вузов и школ с 13 ноября снова продлили дистанционный формат образования. При этом, родители школьников и студенты остаются крайне недовольны подобными мерами. Внимание к проблеме привлекли также недовольные качеством дистанционного образования учащиеся МГУ, РАНХиГС, МПГУ, НовГУ, ЧГУ и нескольких других вузов, массово подающие коллективные иски против своих высших учебных заведений. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже заявила о необходимости пересчитать стоимость очного обучения в вузах в связи с их переходом на дистанционный формат обучения. Тем временем, дистанционка всё увереннее входит в жизнь учащихся: в ряде вузов студенты будут даже зимнюю сессию сдавать онлайн.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как будет развиваться образование в России на фоне пандемии коронавируса.

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

