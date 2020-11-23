Омбудсмен по образованию назвал проблемы средней школы в РФ

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, с чем столкнулись российские школы в новом учебном году.

«Средние школы могут стать очагами распространения коронавируса, средний возраст педагогов – 50+ по стране, им как раз нежелательно болеть коронавирусом», - рассказал Володарский.

В этой связи он посоветовал переводить средние школы в регионах на дистанционную форму обучения, чтобы сохранить здоровье учителей.

Володарский также рассказал, что раз формы электронного образования все равно будут развиваться, то ряд гуманитарных направлений, где не не требуются лабораторные работы и мастерские, вполне можно перевести на дистанционный формат.

«Дистанционное образование не сможет заменить классическое в медицине, в инженерных науках, в естественно-научном блоке», - добавил эксперт.

Володарский сказал, что классическое среднее образование в России будет сложно отменить, но как подспорье в образовательном процессе дистанционные формы вполне имеют право на жизнь.

