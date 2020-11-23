В Госдуме призвали не проводить ЕГЭ при пандемии

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что ЕГЭ можно и нужно отменить.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, для поколения современных детей ЕГЭ надо отменять.

«Надо отменять ЕГЭ, как это сделали многие европейские страны, сегодня вузы в великобритании говорят, что те, кто пришел к ним, не сдавая обычные экзамены, наподобие наших ЕГЭ, а просто по результатам выпускных экзаменов в школе, они показывают результаты не хуже, чем те, кто поступали с результатами английского аналога ЕГЭ», - сказал Володарский.

Его поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, который призвал не проводить ЕГЭ в условиях пандемии.

По его словам, нужно брать в вузы по итогам учебных достижений за три последних года обучения в школе, а сам этот экзамен отменить.

