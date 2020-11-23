Депутат Госдумы: Россия на утечке мозгов теряет денег больше, чем на утечке капитала

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал на пресс-конференции НСН, что создавать электронные университеты надо было еще вчера.

Россия не создала до пандемии электронные университеты и теперь проигрывает конкуренцию за человеческий капитал, рассказал в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

«Какие-нибудь порталы типа Coursera работают в качестве кадровых агентств и через отслеживание успеха молодого специалиста перехватывают их и привлекают в иностранные компании, необязательно с выездом за рубеж, - утечка умов может происходить и так, либо их приглашают в зарубежный университет», - сказал Смолин.

Смолин сослался на данные главы «Сбера» Германа Грефа, который говорил, что на утечке мозгов Россия теряет больше денег, чем на утечке капитала.

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