Пятая часть детей в России готова перейти на дистанционное образование
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал на пресс-конференции НСН, что значительная часть детей поддерживает переход на дистанционное обучение на постоянной основе.
Пятая часть детей готова перейти на дистанционное образование, рассказал в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
По его словам, качество дистанционного обучения в школе почти всегда бывает ниже, чем при очном образовании. С этим согласны 93% опрошенных родителей, но 21% детей предпочли бы дистанционное образование.
«В школу не ходить, иногда можно отвлечься от урока, поиграть, а кто-то просто стеснялся публично работать в классе, им комфортнее учиться при дистанционном обучении», - рассказал депутат.
Смолин напомнил, что далеко не каждая семья в России имеет компьютеры или имеет их не тв том количестве, которое требуется для организации обучения всех детей. Также и половина сельских школ не имеют широкополосного интернета, а потому не готовы обеспечить нормальное дистанционное обучение.
При этом в федеральном бюджете на 2021-2023 года расходы на цифровизацию системы образования сокращаются на 4 млрд рублей, посетовал Смолин.
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