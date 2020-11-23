Пятая часть детей в России готова перейти на дистанционное образование

«В школу не ходить, иногда можно отвлечься от урока, поиграть, а кто-то просто стеснялся публично работать в классе, им комфортнее учиться при дистанционном обучении», - рассказал депутат.

Смолин напомнил, что далеко не каждая семья в России имеет компьютеры или имеет их не тв том количестве, которое требуется для организации обучения всех детей. Также и половина сельских школ не имеют широкополосного интернета, а потому не готовы обеспечить нормальное дистанционное обучение.

При этом в федеральном бюджете на 2021-2023 года расходы на цифровизацию системы образования сокращаются на 4 млрд рублей, посетовал Смолин.

