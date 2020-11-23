В Госдуме призвали разрешить конфликт вузов и студентов за счет Стабфонда

Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал на пресс-конференции НСН, что российские власти из фонда благосостояния могли бы простимулировать вузовских преподавателей готовить качественные онлайн-лекции.

По его словам, для подготовки одного часа такой лекции преподавателю требуется порядка 25 часов на подготовку.

«Но, на сколько я знаю, вузовским преподавателям, которые этим занимаются, никто ничего не добавил. Поэтому у студентов своя правда, у преподавателей своя. По-хорошему, государство должно поддержать российские высшие учебные заведения, и государственные, и частные, которые стали бы готовить настоящие образовательные курсы в электронной форме. У государства, между прочим, деньги на это есть», - сказал Смолин.

Смолин привел различные оценки объема средств Стабфонда, который теперь называется фондом национального благосостояния, они варьируются от 7 до 14 триллионов рублей.

«Мы же копили эти деньги именно на случай кризисных ситуаций, вот она – кризисная ситуация, а мы все равно боимся отдавать деньги на сохранение и развитие человеческого потенциала. Правильно было бы пожалеть и вузы, и студентов, и оказать поддержку образованию в этих условиях», - считает депутат.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в эфире НСН ранее призвала студентов к солидарности с вузами.

