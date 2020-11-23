Омбудсмен по образованию рассказал, чего требовать студентам от вузов

Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.

Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что требовать студентам от вузов в условиях перехода на дистанционное образование и почему пересчитать плату за обучения не получится.

«Что касается вузов и требования студентов пересчитать стоимость обучения в с вязи с переходом на дистанционное обучение, то это неправильный ход. Правильно требовать улучшение качества дистанционного образования, а требовать в период форс-мажора снизить стоимость обучения в классическом вузе – это неправильно, потому что студенты не знакомы с экономикой вуза. Сегодня основная часть их расходов – это заработная плата и обслуживание зданий и помещений, а сократить эти расходы нельзя, тем более, что во многих хороших вузах, где ведется работа по дистанционному образованию, расходы на зарплату выросли», - рассказал Володарский.

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в эфире НСН ранее призвала студентов к солидарности с вузами.

