Омбудсмен по образованию рассказал, чего требовать студентам от вузов
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, почему у студентов не получится пересчитать плату за обучение в вузах.
Студенты МГУ, обучающиеся на коммерческой основе, подают иск в суд для возврата денег за обучение из-за удаленки. По их мнению, из-за перевода на дистанционную форму качество обучения значительно упало. Попутно в иск включены требования о снижении платы за проживание в общежитии.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что требовать студентам от вузов в условиях перехода на дистанционное образование и почему пересчитать плату за обучения не получится.
«Что касается вузов и требования студентов пересчитать стоимость обучения в с вязи с переходом на дистанционное обучение, то это неправильный ход. Правильно требовать улучшение качества дистанционного образования, а требовать в период форс-мажора снизить стоимость обучения в классическом вузе – это неправильно, потому что студенты не знакомы с экономикой вуза. Сегодня основная часть их расходов – это заработная плата и обслуживание зданий и помещений, а сократить эти расходы нельзя, тем более, что во многих хороших вузах, где ведется работа по дистанционному образованию, расходы на зарплату выросли», - рассказал Володарский.
Глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в эфире НСН ранее призвала студентов к солидарности с вузами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- Венесуэла открыла авиасообщение с Россией
- Участники «Марша пенсионеров» устроили в Минске потасовку с ОМОН
- Россия сократила квоту на пилотов-иностранцев
- Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в РФ гаджеты
- Более 2300 беженцев вернулись в Карабах за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru