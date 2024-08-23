23.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Оземпик по-русски: Модный способ «быстрого» похудения или побочка ценою в жизнь?"

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В последние годы лекарственные препараты, помогающие худеть в кратчайшие сроки, в том числе не предназначенный для этих целей - "Оземпик" для больных диабетом 2-го типа, приобрели невероятную популярность среди знаменитостей. И несмотря на многократные предостережения медиков о том, что прием данных средств не только нежелателен, но и опасен, многие из них продолжают употреблять сомнительные лекарства. Многие российские артисты скрывают факт использования Оземпика, а вот телеведущая Дана Борисова призналась, что слепла после применения «Оземпика».

Недавно в России из легальной продажи исчез «Оземпик». Сейчас купить месячный запас можно только нелегально и по цене, в три-пять раз превышающей прошлогоднюю цену в аптеках. В СМИ говорят, что в крупных городах купить лекарство не проблема. Незаконной продажей занимаются десятки закрытых Telegram-каналов и даже магазины спортивного питания.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как сегодня звезды сбрасывают лишние килограммы?

На сколько реален эффект похудения от Оземпика?

На сколько эффективны «уколы стройности» и «витаминные капельницы»?

Можно ли с помощью психологи скинуть лишние килограммы?

Какая побочка у «уколов стройности»?

Как сбросить вес без вреда для здоровья и изнурительных диет?

Участники пресс-конференции:

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов;

Доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева;

Известный дизайнер, певец Сергей Зверев;

Семейный психолог, клинический психолог, нейропсихолог Олеся Кирасова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



