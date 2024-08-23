пресс-конференции

Оземпик по-русски: Модный способ «быстрого» похудения или побочка ценою в жизнь?

Новости конференции
23 августа 18:50«Всё на себе испробовала!»: Зверев объяснил смелость Даны Борисовой с «Оземпиком»
23 августа 18:01«Мясо и железо»: Малышева отвергла идею вегетарианства для похудения
23 августа 17:05«Грусть, насилие и марафоны»: Психолог поспорила с Малышевой о лишнем весе из-за нервов
23 августа 16:23«Что-то притупилось»: Зверев предупредил о влиянии «Оземпика» на секс
23 августа 15:56«Просто восторг!»: Малышева рассказала о «русском Оземпике»
23 августа 15:26«Могут быть подделки»: В Госдуме объяснили исчезновение «Оземпика» в России

23.08.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Оземпик по-русски: Модный способ «быстрого» похудения или побочка ценою в жизнь?"

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО СМОТРЕТЬ

В последние годы лекарственные препараты, помогающие худеть в кратчайшие сроки, в том числе не предназначенный для этих целей - "Оземпик" для больных диабетом 2-го типа, приобрели невероятную популярность среди знаменитостей. И несмотря на многократные предостережения медиков о том, что прием данных средств не только нежелателен, но и опасен, многие из них продолжают употреблять сомнительные лекарства. Многие российские артисты скрывают факт использования Оземпика, а вот телеведущая Дана Борисова призналась, что слепла после применения «Оземпика».

Недавно в России из легальной продажи исчез «Оземпик». Сейчас купить месячный запас можно только нелегально и по цене, в три-пять раз превышающей прошлогоднюю цену в аптеках. В СМИ говорят, что в крупных городах купить лекарство не проблема. Незаконной продажей занимаются десятки закрытых Telegram-каналов и даже магазины спортивного питания.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как сегодня звезды сбрасывают лишние килограммы?
  • На сколько реален эффект похудения от Оземпика?
  • На сколько эффективны «уколы стройности» и «витаминные капельницы»?
  • Можно ли с помощью психологи скинуть лишние килограммы?
  • Какая побочка у «уколов стройности»?
  • Как сбросить вес без вреда для здоровья и изнурительных диет?

Участники пресс-конференции:

  • Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов;
  • Доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева;
  • Известный дизайнер, певец Сергей Зверев;
  • Семейный психолог, клинический психолог, нейропсихолог Олеся Кирасова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО:

партнеры

пресс-конференции