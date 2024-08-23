«Грусть, насилие и марафоны»: Психолог поспорила с Малышевой о лишнем весе из-за нервов

Однако с ней не согласилась телеведущая Елена Малышева, вспомнившая в этой связи «марафоны желаний», которые проводят блогеры.

«Как муж заговорит, я тут же растаю и из женщины с ожирением стану красавицей! Успехи медицины последних лет состоят в том, что было доказано: психологические рассказы никакого отношения к весу не имеют. Мы бы все были счастливы, если бы можно было по-другому, но, к сожалению, это не так. Главный посыл психологов: "у вас насилие, идите за судьбой, живите по сердцу". Мы видели великих манипуляторов, которых посадили за неуплату налогов, но вы должны понимать, что они заработали бешеные деньги, благодаря людям, которые шли туда. Я не хочу скатываться к "марафонам желаний", но, к сожалению, с весом все гораздо сложнее», - констатировала Малышева.

Ранее Елена Малышева назвала в пресс-центре НСН препараты, которые применяются в России для борьбы с ожирением. При этом она отметила, что использование «Оземпика» в РФ никто не запрещал.

