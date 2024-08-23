«Что-то притупилось»: Зверев предупредил о влиянии «Оземпика» на секс

Российские звезды шоу-бизнеса хорошо выглядят после употребления «Оземпика», правда он притупляет сексуальное делание, заявил на пресс-конференции в НСН известный дизайнер, певец Сергей Зверев.

«Я больше 40 лет в шоубизнесе, в мире моды и всегда была погоня за стройностью, чтобы хорошо выглядеть, быть худющей, потому что в кадре лицо шире, чем в жизни. Когда появился «Оземпик» я решил: пусть они попринимают, я понаблюдаю за ними, кто-то первый помрет, а потом буду делать выводы. И вот уже и худющие, и стройные, у меня на счету есть несколько артисток и артистов, которые подсели. Они хорошо выглядят, но говорят, что на диетах, следят за собой и спорт, но это не так, - на "Оземпике" сидят», - сказал Зверев.

Он рассказал, что поинтересовался о побочных эффектах «Оземпика» у знакомой, которая очень любит секс.

«Она сказала, что надо принимать утром, потому что если вечером, может быть изжога. Кроме того, притупляется аппетит: то что раньше было вкусно, сейчас не интересно. Я тогда спрашиваю: "А как секс?" Она говорит: "Ну так". Зная, какая она страстная, думал ее расколоть», но оказалось что-то притупилось», - отметил Зверев.

Со своей стороны доктор медицинских наук, профессор, телеведущая Елена Малышева отказалась обсуждать ноги похудевших звезд шоу-бизнеса, сказав "Давайте не пробивать дно".

Ранее Малышева рассказала в пресс-центре НСН о российском аналоге «Оземпика».



