«Всё на себе испробовала!»: Зверев объяснил смелость Даны Борисовой с «Оземпиком»

«Просто Дана делает все первой. Если что-то где-то появится, какой-то хирург или врач, тут же будет Дана, она на себе испробовала всё. Конечно, ей виднее, может быть, ребенок сильно набрал вес или еще что-то. Но мне кажется, что детям это колоть рановато, если нет показаний», - сказал Зверев, отметив, что последний раз общался с Борисовой четыре или пять лет назад.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева сообщила, что препарат семаглутид, на основе которого сделаны «Оземпик» и его российский аналог, в России запрещен детям до 12 лет.

«Лираглутид, русский вариант которого называется "Энлигрия" разрешен детям, семаглутид - в России это "Квинсента" - детям не разрешен, он принимается после 12 лет», - пояснила Малышева.

Малышева ранее рассказала в пресс-центре НСН о трех группах препаратов, которые используются в России для лечения ожирения. При этом она отметила, что «Оземпик» официально зарегистрирован в РФ и его применение не является нарушением закона.

