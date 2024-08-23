«Всё на себе испробовала!»: Зверев объяснил смелость Даны Борисовой с «Оземпиком»

Детям рано колоть «Оземпик», сказал в эфире НСН Сергей Зверев, отметив, что Дане Борисовой виднее, что давать собственной дочери.

Телеведущая Дана Борисова разрешила дочери принимать «Оземпик» из-за привычки во всем быть первой, предположил на пресс-конференции в НСН известный дизайнер, певец Сергей Зверев.

Борисова ранее сообщала, что принимала для похудения «Оземпик» и очень им довольна. Она также сказала в интервью RTVI, что этот препарат начала принимать и ее 16-летняя дочь, решившая взять пример с мамы. По словам Борисовой, девушке сделали всего два укола, «она хорошо схуднула», но из-за «непонятного эффекта» решила не продолжать, а сейчас вес вернулся.

«Что-то притупилось»: Зверев предупредил о влиянии «Оземпика» на секс
«Просто Дана делает все первой. Если что-то где-то появится, какой-то хирург или врач, тут же будет Дана, она на себе испробовала всё. Конечно, ей виднее, может быть, ребенок сильно набрал вес или еще что-то. Но мне кажется, что детям это колоть рановато, если нет показаний», - сказал Зверев, отметив, что последний раз общался с Борисовой четыре или пять лет назад.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева сообщила, что препарат семаглутид, на основе которого сделаны «Оземпик» и его российский аналог, в России запрещен детям до 12 лет.

«Лираглутид, русский вариант которого называется "Энлигрия" разрешен детям, семаглутид - в России это "Квинсента" - детям не разрешен, он принимается после 12 лет», - пояснила Малышева.

Малышева ранее рассказала в пресс-центре НСН о трех группах препаратов, которые используются в России для лечения ожирения. При этом она отметила, что «Оземпик» официально зарегистрирован в РФ и его применение не является нарушением закона.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесЛекарстваСергей Зверев

Горячие новости

Все новости

партнеры