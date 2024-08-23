«Всё на себе испробовала!»: Зверев объяснил смелость Даны Борисовой с «Оземпиком»
Детям рано колоть «Оземпик», сказал в эфире НСН Сергей Зверев, отметив, что Дане Борисовой виднее, что давать собственной дочери.
Телеведущая Дана Борисова разрешила дочери принимать «Оземпик» из-за привычки во всем быть первой, предположил на пресс-конференции в НСН известный дизайнер, певец Сергей Зверев.
Борисова ранее сообщала, что принимала для похудения «Оземпик» и очень им довольна. Она также сказала в интервью RTVI, что этот препарат начала принимать и ее 16-летняя дочь, решившая взять пример с мамы. По словам Борисовой, девушке сделали всего два укола, «она хорошо схуднула», но из-за «непонятного эффекта» решила не продолжать, а сейчас вес вернулся.
«Просто Дана делает все первой. Если что-то где-то появится, какой-то хирург или врач, тут же будет Дана, она на себе испробовала всё. Конечно, ей виднее, может быть, ребенок сильно набрал вес или еще что-то. Но мне кажется, что детям это колоть рановато, если нет показаний», - сказал Зверев, отметив, что последний раз общался с Борисовой четыре или пять лет назад.
Со своей стороны, доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева сообщила, что препарат семаглутид, на основе которого сделаны «Оземпик» и его российский аналог, в России запрещен детям до 12 лет.
«Лираглутид, русский вариант которого называется "Энлигрия" разрешен детям, семаглутид - в России это "Квинсента" - детям не разрешен, он принимается после 12 лет», - пояснила Малышева.
Малышева ранее рассказала в пресс-центре НСН о трех группах препаратов, которые используются в России для лечения ожирения. При этом она отметила, что «Оземпик» официально зарегистрирован в РФ и его применение не является нарушением закона.
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