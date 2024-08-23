«Мясо и железо»: Малышева отвергла идею вегетарианства для похудения

При этом она предупредила, что вегетарианство однозначно противопоказано детям.

«Вегетарианство – это отсутствие мяса, а мясо - это источник железа, витамина В12 и высококачественного белка. К сожалению, эта диета абсолютно недопустима для детей, потому что только гемовое железо, железо из крови и мяса хорошо всасывается, растительное железо не всасывается в принципе, у него процент всасывания ниже 1%. Это глобальный минус этой диеты. Что касается взрослых, особенно старше 65 лет, для них в этом есть плюсы на каком-то этапе, но не длительно», - указала телеведущая.

Малышева также отвергла мнение, что она якобы рекомендует всем лекарства, предложив желающим похудеть идти на спортивные площадки.

«Это иллюзия, что надо объявлять кампанию, чтобы конкретный человек пришел в норму. Если посмотреть на Москву, во всех дворах спортивные площадки со специальным покрытием. Если человек хочет, он может начинать. Наше здоровье нужно лично нам, конкретный человек должен решить, какой он себе нужен: с инсультом, раком или поздоровее», - подчеркнула профессор.

Семейный психолог Олеся Кирасова ранее заявила в пресс-центре НСН, что лишний вес больше 10 кг может свидетельствовать о невротическом состоянии.

