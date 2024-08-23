«Могут быть подделки»: В Госдуме объяснили исчезновение «Оземпика» в России

При этом он объяснил, в каком случае может быть уголовная ответственность за ввоз «Оземпика».

«Если лекарственные средства ввозятся в соответствии с законом, а поставщик получил разрешение на реализацию его на нашем рынке, тут особых нарушений нет. Если это делается без разрешения и регистрации, то тут может быть наказание вплоть до уголовной ответственности. Сначала экономические меры, а потом может наступить и уголовная ответственность», - пояснил депутат.

Недавно в России из легальной продажи исчез «Оземпик». Изначально этот препарат был разработан для пациентов с сахарным диабетом, но одним из его побочных эффектов стало сильное снижение аппетита. Люди, которые его использовали, быстро теряли вес, поэтому он получил популярность у звезд Голливуда и российского шок-бизнеса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



