«Могут быть подделки»: В Госдуме объяснили исчезновение «Оземпика» в России
«Оземпик» был официально зарегистрирован в России, однако сейчас этот препарат попадает к нам нелегально, что может привести к уголовной ответственности, сказал в эфире НСН Федот Тумусов.
Легальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены из-за того, что производитель ушел из нашей страны, заявил на пресс-конференции в НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.
«Мы создаем правила игры на рынке, все правила по допуску лекарственных средств на отечественный рынок давно прописаны. Что касается "Оземпика", он был зарегистрирован в установленном порядке, но поставщик некоторое время назад просто ушел из России, но тем не менее эти лекарства каким-то образом попадают на рынок, так что могут быть и подделки», - сказал Тумусов.
При этом он объяснил, в каком случае может быть уголовная ответственность за ввоз «Оземпика».
«Если лекарственные средства ввозятся в соответствии с законом, а поставщик получил разрешение на реализацию его на нашем рынке, тут особых нарушений нет. Если это делается без разрешения и регистрации, то тут может быть наказание вплоть до уголовной ответственности. Сначала экономические меры, а потом может наступить и уголовная ответственность», - пояснил депутат.
Недавно в России из легальной продажи исчез «Оземпик». Изначально этот препарат был разработан для пациентов с сахарным диабетом, но одним из его побочных эффектов стало сильное снижение аппетита. Люди, которые его использовали, быстро теряли вес, поэтому он получил популярность у звезд Голливуда и российского шок-бизнеса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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