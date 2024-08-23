«Просто восторг!»: Малышева рассказала о «русском Оземпике»

По ее словам, «Оземпик» не запрещен в России, его можно использовать и ввозить в страну в личных целях.

«"Оземпик" зарегистрирован в России и его использование не является нарушением закона. Ввоз на территорию России зарегистрированного препарата не является нарушением законодательства. Кроме того, каждый человек может ввозить назначенные ему лекарства для личного использования», - отметила телеведущая.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее сказал в пресс-центре НСН, что легальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены из-за того, что производитель ушел из нашей страны.

