17.01.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится круглый стол на тему: «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди»

15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло всего через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, непосредственно касающихся назначения членов Кабинета министров. Вскоре после этого Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.

Как изменится работа Правительства РФ с приходом нового премьер-министра?

Как измениться кабинет министров: кто уйдет навсегда, а кто останется?

Ожидать ли экономических и социальных потрясений на фоне смены Правительства?

Как повлияют на жизнь простых россиян поправки в Конституцию?

Участники круглого стола:

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев;

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков;

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

Круглый стол состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало круглого стола в 12:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49



Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».



