Политолог рассказал, почему Путин выбрал Мишустина премьер-министром
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, почему премьером решили сделать именно Михаила Мишустина.
В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» прошел круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. 16 января после согласования кандидатуры Госдумой, Владимир Путин назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН перечислил причины в связи с которыми выбор главы государства пал на руководителя ФСН.
«Это человек, который не рассматривается как приемник, поскольку не принадлежит новому поколению – он не из КГБ, не из питерской команды... Вторая причина - он супер специалист с точки зрения цифровизации. А как все мы знаем, президент последние пару лет считает, что цифровизация должна быть одним из основных направлений. Он [Мишустин] сделал великолепную Федеральную налоговую службу, в которой мы во многом обогнали ряд стран Евросоюза. Также он является технократом без выраженных политических амбиций, что в данном случае важно для формирования политической структуры власти», - сказал Марков.
Ранее в эфире НСН Марков заявил, что решение по отставке правительства принимали после доклада руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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