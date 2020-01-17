Политолог рассказал, почему Путин выбрал Мишустина премьер-министром

В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» прошел круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».

15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. 16 января после согласования кандидатуры Госдумой, Владимир Путин назначил премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН перечислил причины в связи с которыми выбор главы государства пал на руководителя ФСН.