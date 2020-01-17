Марков: Решение по отставке правительства принимали после доклада Кудрина

«Решение, насколько я понимаю, принималось в декабре во многом по итогам доклада, с которым выступил Кудрин. У него, на самом деле, было два доклада. Где он показал, что правительство полностью срывает реализацию национальных проектов», - сказал Марков.

Напомним, тогда Кудрин доложил президенту о неисполнении расходов бюджета 2019 года в объеме до триллиона рублей. По его словам, такого никогда не было. Так, в прошлом году сумма составила 770 миллиардов. Также на 1 ноября 2019 года исполнение национальных проектов составило 67%, некоторые и вовсе на 20%.

16 января, после согласования кандидатуры Госдумой, президент России Владимир Путин назначил нового премьер-министра России Михаила Мишустина, который возглавлял Федеральную налоговую службу.

Ранее в эфире НСН Марков рассказал, что европейские СМИ не смогли прийти к единому мнению по отставке Правительства РФ.



