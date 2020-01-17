Политолог: В Петербурге под Госсовет строится отдельное здание

«Госсовет – самая загадочная структура. При том, что мы уже знаем, что он будет располагаться в Питере и под него уже строится отдельное здание. Питер становится второй властной реальной столицей, то есть там будет Конституционный суд и там будет Госсовет. На мой взгляд, именно в Госсовет в конечном итоге уйдет работать после 2024 года, или раньше, как говорят коллеги, президент Путин», - сказала Баширов.

Согласно предложенным поправкам, если какие-то международные законы будут противоречить Конституции, а не просто российскому законодательству, то Россия будет из этих договоров выходить через Конституционный суд. Также Конституционный суд получит возможность проверять на соответствие Конституции все законопроекты, которые примет Госдума.

Ранее в эфире НСН политологи отметили «дембельское» состояние Дмитрия Медведева перед отставкой.











