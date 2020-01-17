Политолог: В Петербурге под Госсовет строится отдельное здание
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заявил, что в России после внесения поправок в Конституцию окончательно сформируется вторая столица.
В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» прошел круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором он предложил ряд поправок в Конституцию РФ. Среди них закрепление Государственного совета в Основном законе страны с описанием его функций и статуса.
Политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН заявил, что в России после внесения поправок в Конституцию окончательно сформируется вторая столица.
«Госсовет – самая загадочная структура. При том, что мы уже знаем, что он будет располагаться в Питере и под него уже строится отдельное здание. Питер становится второй властной реальной столицей, то есть там будет Конституционный суд и там будет Госсовет. На мой взгляд, именно в Госсовет в конечном итоге уйдет работать после 2024 года, или раньше, как говорят коллеги, президент Путин», - сказала Баширов.
Согласно предложенным поправкам, если какие-то международные законы будут противоречить Конституции, а не просто российскому законодательству, то Россия будет из этих договоров выходить через Конституционный суд. Также Конституционный суд получит возможность проверять на соответствие Конституции все законопроекты, которые примет Госдума.
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