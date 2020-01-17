Надежда на будущее! Политолог объяснил причину смены правительства РФ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».

15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, непосредственно касающихся назначения членов Кабинета министров. Уже на следующий день был назначен новый премьер-министр России Михаил Мишустин.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян.