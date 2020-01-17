Надежда на будущее! Политолог объяснил причину смены правительства РФ
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, непосредственно касающихся назначения членов Кабинета министров. Уже на следующий день был назначен новый премьер-министр России Михаил Мишустин.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян.
«Очевидно, что министру здравоохранения будет крайне сложно сохраниться в нынешнем качестве, потому что большая часть претензий и проблем возникает в этой отрасли. Возможно, возникнут проблемы у министра просвещения и образования. Министерство социальной политики я бы тоже поставил под вопрос. Не исключал бы из этого списка министров культуры и внутренних дел. Но гадать на кофейной гуще бессмысленно, потому что дело не в персоналиях. Вопрос в том, что эти перемены должны внушить обществу надежду на будущее. Нужно показать, что, действительно, меняют тех, кто не справился», - сказал Калачёв.
Отметим, что Путин попросил министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства. Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности России.
Ранее гендиректор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, почему Путин выбрал Мишустина премьер-министром.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Экс-глава спецслужб Армении найден мертвым с огнестрельным ранением
- Личная встреча Мишустина и Медведева длилась больше часа
- Царев уличил Киев в затягивании выборов на Донбассе
- Политолог: В Петербурге под Госсовет строится отдельное здание
- Лавров пошутил о возможности своего переназначения