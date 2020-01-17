Европейские СМИ не пришли к единому мнению по отставке Правительства РФ
В пресс-центре НСН гендиректор Института политических исследований Сергей Марков рассказал о мнениях, которые высказываются об отставке российского правительства.
В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» прошел круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло всего через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, непосредственно касающихся назначения членов Кабинета министров.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН рассказал, как европейские СМИ реагировали на события в России.
«Меня поразила реакция ведущих западных СМИ. Одни пишут, что это крах Медведева, которого с позором выгнали на малозначащее место. Тут же The Gardian пишет, что это восхождение Медведева - его вывели из под удара ответственности за трудную социально-экономическую ситуацию и это значит, что он будет президентом после 2024 года. Аналогично и про Путина – одни пишут, что он задумался, как отдать власть приемнику, поэтому готовит новый конституционный дизайн, другие пишут, что Путин остается полностью у власти и, после 2024 года будет его диктатура. То есть полное непонимание. Также очень понравилась статья в Financial Times, где наслушавшись своих российских псевдо-экспертов оппозиционных, написали, что в России все иллюзия, и все изменения - это смена одной иллюзии на другую», - рассказал Марков.
Ранее в Эфире НСН лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе рассказала, что в Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран.
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