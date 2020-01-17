Европейские СМИ не пришли к единому мнению по отставке Правительства РФ

«Меня поразила реакция ведущих западных СМИ. Одни пишут, что это крах Медведева, которого с позором выгнали на малозначащее место. Тут же The Gardian пишет, что это восхождение Медведева - его вывели из под удара ответственности за трудную социально-экономическую ситуацию и это значит, что он будет президентом после 2024 года. Аналогично и про Путина – одни пишут, что он задумался, как отдать власть приемнику, поэтому готовит новый конституционный дизайн, другие пишут, что Путин остается полностью у власти и, после 2024 года будет его диктатура. То есть полное непонимание. Также очень понравилась статья в Financial Times, где наслушавшись своих российских псевдо-экспертов оппозиционных, написали, что в России все иллюзия, и все изменения - это смена одной иллюзии на другую», - рассказал Марков.

Ранее в Эфире НСН лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе рассказала, что в Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран.



