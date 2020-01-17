Политологи отметили «дембельское» состояние Медведева перед отставкой
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН отметил, что о грядущей отставке можно было догадаться по поведению Медведева на публике.
В пресс-центре НСН прошел круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло всего через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, непосредственно касающихся назначения членов Кабинета министров. 16 января Владимир Путин утвердил главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН отметил, что Медведев заранее знал о готовящейся «спецоперации» по смене правительства, а потому вел себя «по-дембельски».
«Очень все в стиле спецопераций сделано – никто не знал. Мишустин сам не знал. Я вчера должен был принимать участие в мероприятии на Гайдаровском форуме вместе с ним, которое было запланировано и за два дня до этого подтверждено его участие. А в среду, видимо, он сам об этом [своем назначении] узнал. Я думаю, знал об этом Дмитрий Анатольевич Медведев, судя по его "дембельскому" состоянию души, которое мы могли видеть, в частности, во время вручения премий, когда он процитировал Чехова. Человек – дембель в душе, а дембель это хорошо, какие бы там ни были последствия», - сказал Марков.
Напомним, Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников, в ходе вручения правительственных наград в области СМИ в День российской печати.
Ранее в эфире НСН политолог рассказал, почему Путин выбрал Мишустина премьер-министром.
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