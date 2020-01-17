Политологи отметили «дембельское» состояние Медведева перед отставкой

«Очень все в стиле спецопераций сделано – никто не знал. Мишустин сам не знал. Я вчера должен был принимать участие в мероприятии на Гайдаровском форуме вместе с ним, которое было запланировано и за два дня до этого подтверждено его участие. А в среду, видимо, он сам об этом [своем назначении] узнал. Я думаю, знал об этом Дмитрий Анатольевич Медведев, судя по его "дембельскому" состоянию души, которое мы могли видеть, в частности, во время вручения премий, когда он процитировал Чехова. Человек – дембель в душе, а дембель это хорошо, какие бы там ни были последствия», - сказал Марков.

Напомним, Медведев процитировал Антона Чехова, говоря об окончании новогодних праздников, в ходе вручения правительственных наград в области СМИ в День российской печати.

Ранее в эфире НСН политолог рассказал, почему Путин выбрал Мишустина премьер-министром.



