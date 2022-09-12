13.09.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Отдых на выживание. Как регулируется экстремальный туризм в России?»

На Камчатке одновременно погибло рекордное количество альпинистов, сообщают СМИ. Каждый год мы видим новости о погибших туристах в сфере приключенческого туризма. Например, с первых чисел сентября вся страна с замиранием сердца следила за ходом спасательной операции в горах Камчатки. 3 сентября в МЧС поступил сигнал SOS: группа альпинистов сорвалась со скалы при восхождении на вершину Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии, ещё шесть человек получили различные травмы и не могли спуститься вниз, оказавшись в «ловушке высоты». В прошлом году 23 сентября на склоне Эльбруса на высоте 5400 метров тургруппа из 19 человек — 15 туристов, двух гидов и двух помощников гидов — передала спасателям сигнал о помощи. Группа отправилась покорять западную вершину Эльбруса. В пути альпинисты угодили в сильный снежный шторм и застряли на подступах к цели. Дожидаясь спасателей, туристы провели 15–20 часов в снежном плену. Пять человек погибли от переохлаждения, ещё 11 попали в больницу с сильными обморожениями, некоторые получили переломы конечностей. Позже выяснилось, что в ту роковую ночь группа туристов вообще не должна была штурмовать Эльбрус — прогноз погоды обещал бурю

Участники пресс-конференции:

Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Сколько туристов гибнет ежегодно во время приключенческого туризма?

Какой вид туризма наиболее опасный сегодня?

Реально ли предотвратить смерти альпинистов?

Почему МЧС не всегда может вовремя оказать необходимую помочь?

Какие есть ограничения для занятий приключенческим туризмом?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



