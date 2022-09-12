13.09.2022 состоится пресс-конференция, посвященная теме экстремального туризма.
13.09.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция: «Отдых на выживание. Как регулируется экстремальный туризм в России?»
На Камчатке одновременно погибло рекордное количество альпинистов, сообщают СМИ. Каждый год мы видим новости о погибших туристах в сфере приключенческого туризма. Например, с первых чисел сентября вся страна с замиранием сердца следила за ходом спасательной операции в горах Камчатки. 3 сентября в МЧС поступил сигнал SOS: группа альпинистов сорвалась со скалы при восхождении на вершину Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии, ещё шесть человек получили различные травмы и не могли спуститься вниз, оказавшись в «ловушке высоты». В прошлом году 23 сентября на склоне Эльбруса на высоте 5400 метров тургруппа из 19 человек — 15 туристов, двух гидов и двух помощников гидов — передала спасателям сигнал о помощи. Группа отправилась покорять западную вершину Эльбруса. В пути альпинисты угодили в сильный снежный шторм и застряли на подступах к цели. Дожидаясь спасателей, туристы провели 15–20 часов в снежном плену. Пять человек погибли от переохлаждения, ещё 11 попали в больницу с сильными обморожениями, некоторые получили переломы конечностей. Позже выяснилось, что в ту роковую ночь группа туристов вообще не должна была штурмовать Эльбрус — прогноз погоды обещал бурю
Участники пресс-конференции:
- Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов;
- Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько туристов гибнет ежегодно во время приключенческого туризма?
- Какой вид туризма наиболее опасный сегодня?
- Реально ли предотвратить смерти альпинистов?
- Почему МЧС не всегда может вовремя оказать необходимую помочь?
- Какие есть ограничения для занятий приключенческим туризмом?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8