Названы основные причины трагедии на Ключевской сопке

Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.

«Есть целый ряд причин, которые привели к этой трагедии. Во-первых, это все-таки очень удаленный объект, Ключевская сопка находится от Петропавловска-Камчатского очень далеко. Поэтому на нее так редко восходят. Второе – она находится близко к Тихому океану, в то время бушевал тайфун, очень сильный ветер, снег, повышенная влажность – в таких условиях на высоте крайне тяжело. Третье – это, видимо, уже ошибки самой группы, недостаточная подготовленность, возможно, ошибки с прогнозом погоды», - отметил он.

По его словам, погодные условия также привели к тому, что спасатели прибыли на место трагедии не так быстро, как хотелось бы.

3 сентября в МЧС поступил сигнал SOS: группа альпинистов сорвалась со скалы при восхождении на вершину Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии, ещё шесть человек получили различные травмы и не могли спуститься вниз, оказавшись в «ловушке высоты».

Девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.