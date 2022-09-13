Названы основные причины трагедии на Ключевской сопке
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников отметил, что тяжелые погодные условия не позволили спасателям быстро добраться до туристов.
Старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.
«Есть целый ряд причин, которые привели к этой трагедии. Во-первых, это все-таки очень удаленный объект, Ключевская сопка находится от Петропавловска-Камчатского очень далеко. Поэтому на нее так редко восходят. Второе – она находится близко к Тихому океану, в то время бушевал тайфун, очень сильный ветер, снег, повышенная влажность – в таких условиях на высоте крайне тяжело. Третье – это, видимо, уже ошибки самой группы, недостаточная подготовленность, возможно, ошибки с прогнозом погоды», - отметил он.
По его словам, погодные условия также привели к тому, что спасатели прибыли на место трагедии не так быстро, как хотелось бы.
3 сентября в МЧС поступил сигнал SOS: группа альпинистов сорвалась со скалы при восхождении на вершину Ключевской сопки — самого высокого действующего вулкана Евразии, ещё шесть человек получили различные травмы и не могли спуститься вниз, оказавшись в «ловушке высоты».
Девять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
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