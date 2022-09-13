«Риск для здоровья»: Альпинизм признали наиболее опасным видом спортивного туризма

«Есть приключенческий туризм, а есть спортивный туризм. То, что мы обсуждаем сегодня, это спортивная история, она есть не только в альпинизме, есть спортивные сплавы, есть дайвинг и так далее. Эти дисциплины сопряжены с повышенным риском для здоровья. Уровень подготовки новичков не всегда такому формату соответствуете. По числу несчастных случаев в силу массовости альпинизм лидирует, к сожалению. Хотя сейчас появляются и новые опасные виды такого спорта. Сложно выделить здесь безопасный вид туризма, риск есть везде», - отметил он.

Ранее старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.

