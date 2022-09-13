«Риск для здоровья»: Альпинизм признали наиболее опасным видом спортивного туризма

Основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов объяснил, что спортивный туризм всегда связан с риском. 

Альпинизм является одним из самых опасных видов спортивного туризма, зачастую новичкам не хватает подготовки, что приводит к несчастным случаям, заявил руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН.

Названы основные причины трагедии на Ключевской сопке

«Есть приключенческий туризм, а есть спортивный туризм. То, что мы обсуждаем сегодня, это спортивная история, она есть не только в альпинизме, есть спортивные сплавы, есть дайвинг и так далее. Эти дисциплины сопряжены с повышенным риском для здоровья. Уровень подготовки новичков не всегда такому формату соответствуете. По числу несчастных случаев в силу массовости альпинизм лидирует, к сожалению. Хотя сейчас появляются и новые опасные виды такого спорта. Сложно выделить здесь безопасный вид туризма, риск есть везде», - отметил он.

Ранее старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников в пресс-центре НСН назвал основные причины трагедии в Ключевской сопки.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Варенков
ТЕГИ:ТуризмАльпинисты
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