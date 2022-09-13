Основатель Russia Discovery заявил о высокой доле серого рынка альпинизма

Вадим Мамонтов и Алексей Овчинников рассказали в пресс-центре НСН, что проверенные туры с восхождением отличаются от «серых» не только ценой, но и уровнем безопасности. 

Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН выразил опасения по поводу того, что на рынке спортивного туризма может увеличиться доля «серых» компаний, которые не всегда уделяют должное внимание безопасности.

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«Серые игроки предлагают существенно отличающиеся условия от тех, кто работает «в белую». Есть опасения, что если продолжится усиленное давление на бизнес, введение новых норм, правил и так далее, это сильнее будет выдавливать компании в эту серую область, эта доля достаточно высока», - отметил он.

При этом сейчас на рынке довольно много «серых» предложений, подчеркнул старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

«Стандартный пакет восхождения на Эльбрус – 60-100 тысяч рублей с человека, но вы всегда найдете и за 18-20 тысяч. Если вы сравните описание туров, то они будут очень похожи. Человек, который не ориентируется, почему-то не задается вопросом, почему настолько дешевле. Туристу нужно более ответственно подходить к своему выбору», - предупредил эксперт "Радиоточку НСН".

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ФОТО: РИА Новости / Олег Ласточкин
ТЕГИ:ТуризмЭльбрусАльпинисты
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