Основатель Russia Discovery заявил о высокой доле серого рынка альпинизма

«Серые игроки предлагают существенно отличающиеся условия от тех, кто работает «в белую». Есть опасения, что если продолжится усиленное давление на бизнес, введение новых норм, правил и так далее, это сильнее будет выдавливать компании в эту серую область, эта доля достаточно высока», - отметил он.

При этом сейчас на рынке довольно много «серых» предложений, подчеркнул старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.

«Стандартный пакет восхождения на Эльбрус – 60-100 тысяч рублей с человека, но вы всегда найдете и за 18-20 тысяч. Если вы сравните описание туров, то они будут очень похожи. Человек, который не ориентируется, почему-то не задается вопросом, почему настолько дешевле. Туристу нужно более ответственно подходить к своему выбору», - предупредил эксперт "Радиоточку НСН".

