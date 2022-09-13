Основатель Russia Discovery заявил о высокой доле серого рынка альпинизма
Вадим Мамонтов и Алексей Овчинников рассказали в пресс-центре НСН, что проверенные туры с восхождением отличаются от «серых» не только ценой, но и уровнем безопасности.
Руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, основатель и генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН выразил опасения по поводу того, что на рынке спортивного туризма может увеличиться доля «серых» компаний, которые не всегда уделяют должное внимание безопасности.
«Серые игроки предлагают существенно отличающиеся условия от тех, кто работает «в белую». Есть опасения, что если продолжится усиленное давление на бизнес, введение новых норм, правил и так далее, это сильнее будет выдавливать компании в эту серую область, эта доля достаточно высока», - отметил он.
При этом сейчас на рынке довольно много «серых» предложений, подчеркнул старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.
«Стандартный пакет восхождения на Эльбрус – 60-100 тысяч рублей с человека, но вы всегда найдете и за 18-20 тысяч. Если вы сравните описание туров, то они будут очень похожи. Человек, который не ориентируется, почему-то не задается вопросом, почему настолько дешевле. Туристу нужно более ответственно подходить к своему выбору», - предупредил эксперт "Радиоточку НСН".
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